Al via il Mini Zilli Tour di Nina Zilli: “Per dare un segnale di ripresa” DATE

[CS] Al via il Mini Zilli Tour, il nuovo tour di Nina Zilli, che segna il suo ritorno dopo l’uscita a giugno del suo nuovo singolo, Schiacciacuore. Il Mini Zilli Tour è un piccolo tour fatto di date particolati, in ambientazioni suggestive, con un set essenziale: pianoforte/chitarra/dj, in grado di ricreare l’atmosfera solare dei grandi concerti estivi ma anche l’intimità degli spettacoli teatrali, della voce cruda su un arrangiamento nudo, di un solo strumento.

“Avevo grandi progetti per quest’estate, avrei voluto festeggiare i miei 10 anni di carriera in modo speciale, ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. – spiega l’artista – Ho deciso di rimandare i grandi festeggiamenti al 2021, ma di questi tempi credo anche che sia importante “esserci”, per dare un segnale di ripresa e divertirci, condividendo con il pubblico quello che amiamo di più: la musica.”

La scaletta passa in rassegna tutti i suoi pezzi più famosi e quelli a cui tiene di più, con un immancabile omaggio ad Etta James per ricordare il Sempre Lontano Tour del 2010. Queste sono le date confermate ad ora:

26 luglio SALERNO ARENA DEL MARE

ARENA DEL MARE 2 agosto TAGLIACOZZO (AQ) FESTIVAL DI MEZZA ESTATE

(AQ) FESTIVAL DI MEZZA ESTATE 17 agosto RIVISONDOLI (AQ) RIVI SOUND FESTIVAL

(AQ) RIVI SOUND FESTIVAL 26 agosto LIGNANO SABBIADORO (UD) ARENA ALPE ADRIA

Scritta durante il lockdown, Schiacciacuore, è uscita il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, seguita da un lyric video che mostra in time lapse la crescita della piantina “Schiacciacuore”, ripresa 24/7 attraverso una diretta su Youtube dalla sua germinazione al fiorire.