Francesca Michielin in viaggio con i suoi ‘Spazi Sonori’ DATE LIVE

Francesca Michielin si prepara a portare per l’Italia i suoi Spazi Sonori, il nuovo show pensato per l’estate 2020 e prodotto da Vivo Concerti. Portavoce della necessità di trovare un modo alternativo di far vivere la musica in questi tempi complicati, la giovane artista ha allestito un set originale con arrangiamenti inediti e sarà sul palco accompagnata dal polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni.

Ecco il calendario aggiornato:

Venerdì 31 luglio Nago-Torbole (TN) , Parco Pavese

, Parco Pavese Giovedì 6 agosto Treviso , Suoni di Marca (Villa Margherita)

, Suoni di Marca (Villa Margherita) Lunedì 10 agosto Udine , Piazzale Castello

, Piazzale Castello Mercoledì 12 agosto Bitonto (BA) , Luce Music Festival (Parco Naturale Lama Balice)

, Luce Music Festival (Parco Naturale Lama Balice) Venerdì 14 agosto Civitavecchia (RM), La Vecchia Estate(Piazza della Vita)

(RM), La Vecchia Estate(Piazza della Vita) Giovedì 27 agosto Milano , Cuori Impavidi (Idroscalo)

, Cuori Impavidi (Idroscalo) Martedì 1 settembre San Mauro Pascoli (FC) , Acieloaperto (Villa Torlonia)

, Acieloaperto (Villa Torlonia) Martedì 8 settembre Fiesole (FI) , Teatro Romano

, Teatro Romano Venerdì 11 settembre Acciaroli (SA), Viviamocilento (Arena del Mare)

Nel frattempo continua a crescere l’attesa per la grande Festa live il 6 giugno 2021 a Carroponte (Sesto San Giovanni, MI), inizialmente prevista a settembre di quest’anno e posticipata per rispetto delle normative. I biglietti per le date di Spazi Sonori, sono disponibili su www.vivoconcerti.com, mentre i biglietti per la data del 27 agosto all’Idroscalo di Milano possono essere acquistati sul sito del festival Cuori Impavidi.