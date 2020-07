Luca Carboni, ‘La canzone dell’estate’ è nata in quarantena VIDEO

[CS] Da venerdì 17 luglio è online il videoclip de La canzone dell’estate, il nuovo singolo di Luca Carboni. “Durante la quarantena, pensando all’estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti ‘caldi’ del passato e momenti del presente – racconta Luca Carboni – Una canzone in fondo amara ma, nonostante l’inquietudine, l’estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza.”

Il video, girato in studio a Bologna da Undervilla Production con la regia di Davide Spina & Matteo Bombarda, vede come protagonisti due bambini. “Sono protagonisti un bimbo che è un piccolo me, insieme ad una bambina. Lui ha la bici da cross come avevo io, la maglia del Bologna (che tra l’altro è quella originale di Beppe Savoldi che era il mio mito), spara con la pistola ad acqua, canta alla bambina la canzone dell’estate, per fare colpo, ma lei si rifiuta di ascoltarla”, racconta Carboni.