Amy Winehouse: l’album ‘Frank’ in doppio vinile Half Speed ​​Mastering

Frank, acclamato debut album di Amy Winehouse, esce in versione doppio vinile Half Speed ​​Mastering il 4 settembre 2020. L’album che ha presentato al mondo l’allora ventenne londinese contiene il singolo vincitore dell’Ivor Novello Award Stronger Than Me oltre a Take The Box e In My Bed and F ** k Me Pumps.

L’Half Speed ​​Mastering dell’Abbey Road Studios riesce a ricreare un suono di altissima qualità. Universal Music sta pubblicando una serie di ristampe in vinile utilizzando questa tecnica di rimasterizzazione e Frank si aggiunge alle pubblicazioni già disponibili.

Il vinile e il ricercato packaging ricreano un’esperienza unica, offrendo una qualità del suono superiore a qualsiasi altra opzione attualmente disponibile. Il prodotto include un certificato di autenticità di Abbey Road e la caratteristica fascetta obi strip che contraddistingue ogni pubblicazione Universal Half Speed Mastering.

Di seguito la tracklist:

Side A

Stronger Than Me You Sent Me Flying (Cherry) Know You Now

Side B

Fuck Me Pumps I Heard Love Is Blind Moody’s Mood For Love (Teo Licks) (There Is) No Greater Love In My Bed

Side C

Take The Box October Song What Is It About Men? Help Yourself

Side D

Amy Amy Amy (Outro)