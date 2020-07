Alessio Bernabei, ‘Trinidad’: “Ho voglia di normalità”

Trinidad è il nuovo singolo estivo di Alessio Bernabei, scritto insieme ad Alex Vella, Emanuele Lovito e Mario Fanizzi. Così il giovane artista racconta la nascita del brano. “Questa canzone è nata durante la quarantena, ci piaceva immaginare momenti di vita normale, in quel momento era tutto così surreale che sembrava un film e per non cedere, a volte, bisogna aggrapparsi all’immaginazione, per me è stata una valvola di sfogo. Trinidad è anche un nome di donna oltre ad essere un paradiso terrestre.

Nonostante Trinidad (l’isola) si trovi nei Caraibi, grazie a delle strane correnti è risparmiata dagli uragani e puoi viverla ogni periodo dell’anno così come l’amore, non ha stagione. Ci piaceva molto questo paragone! Trinidad segna un nuovo inizio, questa è la canzone che mi rappresenta in questo preciso momento. Sono felice e ho voglia di normalità. Basta piangersi addosso!“