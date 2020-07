Soul System: dal 17 luglio il singolo estivo ‘Topless’

Tornano i Soul System, vincitori di X Factor nel 2016: dal 17 luglio è in radio e digitale il singolo funk/alternative Topless, un pezzo che mette al centro il coraggio di uscire dalla comfort zone e aprire gli occhi con la forza dell’amore. «È il brano rappresentativo di questo nostro nuovo percorso perché siamo riusciti a riscoprire noi stessi e la nostra musica – raccontano i Soul System – Il coraggio di fare un salto nel buio ci ha reso più forti, determinati e maturi. Ora siamo pronti per farvi sentire il nostro messaggio, per farvi vedere chi realmente siamo!».

A volte succede qualcosa che ci costringe a guardare in faccia l’elefante una volta per tutte e stabilire come ci si posiziona rispetto a lui.

Sta succedendo ora. Sta succedendo in America, soprattutto, ma anche in Europa e finalmente anche in Italia. Per la prima volta si guarda l’elefante del razzismo, che ingombra la nostra stanza anche se fingiamo che non ci sia.

E poi cosa succederà? Ancora non lo sappiamo, ma il passo fondamentale era trovare il coraggio di uscire dalla nostra comfort zone e aprire i nostri occhi.