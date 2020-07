Nahaze, esce il nuovo singolo ’Future’ feat. Free Monkeys

A poco meno di due mesi da Wasted, Nahaze torna con un nuovo singolo, Future (Elektra Records / Warner Music italia), che vede lo speciale feat. di Free Monkeys. Insieme al collettivo formato da tre produttori italiani, la giovane artista con l’etichetta ha debuttato in Italia – sotto la direzione artistica di Achille Lauro – regala ora un inedito dall’impronta dance-elettronica.

“Future è un inno alla libertà. – spiega Nahaze – L’ho scritto in un momento in cui ho potuto affidarmi al presente e lasciar scorrere il futuro. Vorrei che il suo ascolto riuscisse a liberare le persone dai pensieri, riconciliandole con loro stesse. Il ritornello farà ballare chiunque senta la necessità di uscire dalla propria gabbia.

Per me è come la festa che segue un traguardo, ma anche il desiderio di lasciarsi andare e godersi il presente, presentando me stessa senza catene. Mi rendo conto della possibilità che mi è stata data e non ho intenzione di sprecarla”.