‘Italia’: nuovo singolo reggaeton del giovane Marlon

Dal 9 luglio è su tutte le piattaforme digitali Italia, l’ultimo singolo del giovane artista urban italiano Marlon. Brano fresco, dalle sonorità reggaeton, Italia paragona una ragazza all’Italia che, sia pur delusa e ferita dagli avvenimenti della scorsa primavera e dalle conseguenze purtroppo ancora presenti, il giovane artista incita a ballare, ad essere positiva, a cogliere le occasioni che si presentano per essere di nuovo felice.

Un brano orecchiabile che potrà accompagnarvi nell’estate e oltre. In questo brano Marlon si propone in una veste inedita. Passato attraverso il rap e la trap, Marlon ha già una carriera alle spalle nonostante la sua giovane età. Il suo percorso musicale lo ha portato via via sempre più vicino alle sonorità latine, che tuttavia rielabora in maniera assolutamente originale.