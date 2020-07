Young Signorino, dal 17 luglio il nuovo singolo ‘Mon Amour’

Tra i più abili giocatori del rap game, Young Signorino torna il 17 luglio con un nuovo singolo, Mon Amour, che anticipa il suo debut album in arrivo il prossimo autunno. il brano arriva dopo un percorso controversa che lo ha portato dall’essere tra i personaggi più chiacchierati alla collaborazione con Vinicio Capossela e ai primi passi verso un rap cantautorale/ conscious.

“Non amo l’estate ma nemmeno la odio, e Mon Amour racconta proprio questo. Il concetto della traccia è semplice, parla del mio viaggio in fuga insieme a lei da quella che è la città in estate.”