Amedeo Preziosi, ‘Liberty City’: “La fortuna di vivere in Italia”

Dopo il singolo Range Rover, uscito a marzo 2020, Amedeo Preziosi porta in radio e in digitale Liberty City, nuovo brano inedito per Sony Music prodotto da DJ Matrix. “Liberty City è nata in piena quarantena, quando ho visto persone più preoccupate dal fatto di non riuscire a passare un’estate all’estero che per il futuro del proprio paese – spiega Preziosi – quando noi dovremmo essere gli ultimi a lamentarci sapendo in che paese stupendo viviamo. Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, abbiamo la fortuna di vivere in Italia, il paese più bello al mondo, e Liberty City vuole ricordarlo a tutti!”

Vero e proprio “inno della riscoperta della bellezza del nostro paese”, riconosciuta da tutti eppure spesso dimenticata proprio da noi che per primi dovremmo mostrare all’Italia l’amore e il rispetto che merita, questo brano è qualcosa a cui Amedeo Preziosi tiene molto:

Tutti in riva al mare sulle spiagge di Amalfi

Da Gallipoli a Tropea sembra di stare ai Caraibi

Tu sognavi l’Himalaya ma qui abbiamo le Alpi

Se è Lignano Sabbiadoro va trattata coi guanti Lo stivale ti sta stretto ma alla fine non lo cambi

Perché essendo Gucci e Prada farà sempre invidia agli altri.