Samuel Heron, ‘Me ne batto R’ Belìn’ è il nuovo singolo VIDEO

Me ne batto R’ Belìn è il nuovo singolo di Samuel Heron su etichetta Polydor (Universal Music Italy) che arriva dopo Nella Pancia della Balena con The Kolors. La nuova traccia inaugura una trilogia di brani con cui Samuel Heron racconta le sue radici e le storie che lo hanno accompagnato.

Un’atmosfera avvolgente lascia spazio all’immaginario di Samuel Heron dando vita ad un primo racconto epistolare del suo vissuto che raffiora nella mente attraverso le sue parole e la musica di una chitarra acustica sapientemente suonata per l’occasione da Blanco, al secolo Andrea Gargioni. Me ne batto R’ Belìn rimane nelle orecchie sin dalle prime note grazie ad un sound accattivante caratterizzato da un’incalzante ritmo in levare e da una melodia carica di verità, tipica dello stornello.

Da venerdì 10 luglio è inoltre disponibile su YouTube il videoclip del brano. Concepito da Samuel Heron, sotto la regia di Jamie Robert Othieno, il video ben rispecchia il mood del pezzo enfatizzando quel ritorno alla semplicità tanto cara all’artista.