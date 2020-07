Kevs e Francesca Monte insieme nel singolo estivo ‘Bring Me Back’

Bring Me Back (Fade To Music) è il singolo estivo di Kevs con la cantautrice e musicista Francesca Monte. In digitale da venerdì 10 luglio, la traccia vuole essere un grido di speranza dopo un periodo buio. La voglia di rialzarsi più forti di prima nonostante le difficoltà e la consapevolezza di guadare avanti con positività sono al centro della traccia che apre una stagione inedita.

E nonostante la situazione precaria, il producer Kevs ha conservato la forte determinazione e ha lasciato vincere la voglia di fare e di creare nuova musica, con vibes super positive, insieme all’artista Francesca Monte, reduce dal successo del Concept/Ep manifesto/denuncia Alièn.

Dopo i risultati della loro scorsa collaborazione con il brano/remake Don’t go e un tour in giro per l’Italia, è tempo di lasciare spazio a Bring Me Back.