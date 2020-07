Hindaco, esce ‘Wassaup’: “Un brano club ironico e veritiero” TESTO

È Wassup il nuovo singolo di Hindaco (all’anagrafe Ilaria Amagour, classe 1995), artista urban italiana, di origine afroamericana. Prodotto da sedd, il brano è un pezzo urban energico ed esplosivo, dalle ipnotiche influenze alternative, ma allo stesso tempo R’n’B, caratterizzato dalle ironiche e provocatorie rime “slang”.

«Wassup è un brano prettamente da club – racconta Hindaco – perché amo stare al centro dell’attenzione quando ci vado. L’ho scritto in quarantena, mentre mi mancavano i miei amici e le nostre serate. È un pezzo molto ironico, ma veritiero. Parla di me, ma anche di molte realtà odierne in cui l’apparire è più importante dell’essere».

Hindaco Wassup TESTO

Testo: Ilaria Amagour (Hindaco)

Musica: Alessandro Manzo

Hindaco in the Club tutto apposto

Mi riconosci sono quella che l’ha grosso

Ti sorrido ma poi non ti conosco

Mi hai già scritto

Ti ho risposto già di no Bitch!!

Bitch what’s up?

Se ti mostro la mia zona

Dici what’s that?

Trovo snitch infami

Sì in ogni posto

Come cani affamati aspettan L’osso

La chiami Bitch

Why don’t you come down low?

Tanto ti dice di no

Già che ti rode lo so

Bitch wassup?

NO non mi chiamare mai bitch

Che mi rovini lo show

Lui che mi dice come on

Nigga wassup??

Fast fast

Muovi il culo ya

Clap clap

When I’m the club

Happy con la weed

Miss vuole il bis

Ma sei rip sotto trip

Quindi dico no

Oh wow

Quanti motherfucker

Ancora pensi vada in giro con sti fake?

Zero love questa sera per te

I don’t need no girl

Ho la gang Friends

YO!

Questi bitch che bau bau

(Ops)

Queste bitch che BABABAU

Ops

Queste bitch che BA BA BA OPS

La chiami Bitch

Why don’t you come down low?

Tanto ti dice di no

Già che ti rode lo so

Bitch wassup?

NO non mi chiamare mai bitch

Che mi rovini lo show

Lui che mi dice come on

Nigga wassup??

Con te Parlo solo a Gesti (BADBITCH)

Con il suo culo

Yes we just meet

La tua si chiama Jasmine?

A casa mia per un JustEat

Hindaco TU non flexi

Tutti artisti tutti gang shit

Oh Yeah

Con la tipa tutta in Plastic

Appena entrata in bad trip

Occhio a come investi

4real

Non guardo tele quindi Fuck the system

Nascondo tutto e poi i Fuck the sister

Non mi tieni manco con le stringhe

Lei ti stringe ma non gode finge

Fast fast

Muovi il culo ya

Fast fast

Muovi il culo ya

Fast fast

Muovi il culo ya

Clap clap

When I’m in the club

(Clap clap) x6

When I’m in the club

(Fast fast) x6

La chiami Bitch

Why don’t you come down low?

Tanto ti dice di no

Già che ti rode lo so

Bitch wassup?

NO non mi chiamare mai bitch

Che mi rovini lo show

Lui che mi dice come on

Nigga wassup??