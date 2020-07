Giusina in cucina: la tradizione palermitana su Food Network con Giusi Battaglia

Dopo l’ottimo debutto, Giusina in cucina – Gusto e Tradizione palermitana diventa una serie di sei puntate prodotte da Jumpcutmedia, in onda dall’11 luglio ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33). In ogni episodio, Giusi Battaglia, palermitana, che per lavoro si è trasferita da diversi anni a Milano, ci fa entrare nella sua cucina per dare la possibilità di preparare e assaporare i suoi piatti.

Unico programma di cucina prodotto durante il lockdown e in piena emergenza Covid, Giusina in cucina parla rigorosamente siciliano. Tante le gustose ricette della tradizione palermitana raccontate con semplicità e irrinunciabile allegria: dagli anelletti al forno alle sarde a beccafico, dallo sfincione agli spiedini di pesce spada, dalla crostata al gelo di anguria alle brioches.

Ad impreziosire il programma la sigla Amore e Cucina cantata dalla stessa Giusi, scritta da Lello Analfino dei Tinturia, eclettica band sicula che fonde pop, rock, folk, ska e funk. Le musiche originali del gruppo siciliano accompagneranno tutte le ricette, perché la Sicilia non è solo bellezza e gusto, ma un’esperienza multisensoriale.

Giusina in cucina– Gusto e Tradizione palermitana(6×30’) è prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play)