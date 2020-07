Andrà tutto bene: Il Cile e Pianista Indie insieme per GSD Foundation

Da venerdì 10 luglio è disponibile Andrà tutto bene (AVM Records / Believe Digital), brano scritto da Il Cile e Pianista Indie, a favore della GSD FOUNDATION di Milano. “L’abbiamo tenuto nel cassetto fin quando non è arrivata una proposta concreta per dare una mano – dichiarano gli artisti – Non è il tradizionale singolo per l’estate ma il nostro sostegno per dimostrare che la collaborazione, la vicinanza, l’altruismo e l’amore sono fondamentali adesso più che mai”.

Il Cile – con chitarra e Mac – e Pianista Indie – con pianoforte e carta – hanno scritto il brano in diretta Instagram, “di fronte” e con l’interazione dei rispettivi fan in piena quarantena. “Questo virus ci ha dimostrato che le distinzioni sociali, razziali, temporali o economiche, sono solo un’invenzione dell’uomo – continuano a raccontare – e non contano nulla di fronte a ciò che si è dimostrato essere più grande di noi.

In questo momento stiamo lavorando ad altro, ma è nostra volontà lasciare lo spazio, meritato e dovuto, attorno a questo progetto che è qualcosa di più, che ci riguarda tutti – da vicino – e per il quale, ognuno di noi può fare la propria parte”.

I proventi derivanti dalle vendite (download e streaming) saranno devoluti a sostegno della ricerca scientifica della GSD Foundation, organizzazione no-profit fondata nel 1995 impegna nella prevenzione, ricerca e umanizzazione delle cure.

Hanno collaborato alla realizzazione di Andrà tutto beneanche il chitarrista e producer Domenico “Camba” Cambareri, Giulia Monti al violoncello, Pietro Spinelli al pianoforte. Il Cile e Pianista Indie incidono le voci dalle loro case, Camba le mixa a distanza insieme a Vittorio Tomaselli che ne firma il mastering.