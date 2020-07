AirPlay radio: Boomdabash & Amoroso in vetta, Gabbani decimo

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 28.2020 (dal 3 al 9 luglio 2020) che vede portarsi al comando Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (+2) lasciandosi alle spalle In Your Eyes di The Weeknd (+2) e Balla per me di Tiziano Ferro & Jovanotti (terzi, -1). Secondo i dati EarOne, al quarto posto si trova Mediterranea di Irama (-3) quindi Rain On Me di Lady Gaga & Ariana Grande (stabili in quinta posizione), Bam Bam Twist di Achille Lauro (sesto, +2) e Break My Heart di Dua Lipa (settima, +3). Completano la Top Ten Breaking Me di Topic & A7S (ottavi, +13), Guaranà di Elodie (nona, -3) e Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani (decimo, +6).

Le tre più alte nuove entrate sono: Sei nell’anima dei Negramaro (posizione 22), La Isla di Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini (posizione 31) e Paloma di Fred De Palma & Anitta (posizione 43). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].