Stella Pecollo: la prova costume contro il body shaming

È online il video che l’attrice Stella Pecollo ha realizzato con le ragazze del gruppo “body positive“, per chiarire il punto di vista delle donne curvy in questo inizio estate 2020. Dopo la pubblicazione del libro Io sono bella, Stella continua la propria lotta personale contro il body shaming nel periodo più delicato dell’anno per rompere schemi e distruggere stereotipi.

Ecco, allora, il momento fatidico della prova costume. “La prova costume è l’ennesima invenzione delle ditte di prodotti dimagranti per provare a farci sentire meno belle, meno ‘giuste’ (e giusti, perché il tema tocca anche gli uomini) – spiega la Pecollo – e più insicure, così da comprare i loro prodotti.

Ma chi l’ha detto che una donna debba per forza sempre vestirsi con indumenti invernali anche durante la stagione più bella e libera dell’anno? Chi l’ha detto che non possiamo tutte indossare canotte che lasciano libere le braccia morbide, top che mostrano l’ombelico, pantaloncini corti che danno spazio a cosce, gambe e fondi schiena di tutte le forme e colori? Nessuno!

O perlomeno nessuno che possa davvero avere un potere decisionale sulla mia vita, e quindi, io decido di fare quello che mi pare e di godermi l’estate, indossando dei bikini colorati e il mio crop top preferito, quello rosa shocking” conclude Stella Pecollo.