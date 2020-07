Margherita Vicario con Izi nel nuovo singolo ‘Piña colada’

Si intitola Piña colada il nuovo singolo di Margherita Vicario, in uscita per Island Records, dal 10 luglio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Ad accompagnare l’artista in questo viaggio alla ricerca dell’autentica felicità c’è Izi mentre la produzione è firmata da Davide “Dade” Pavanello.

Attraverso un linguaggio acuto e raffinato, la Vicario torna con un brano dal sapore latino, consegnato a questa estate come un contro-tormentone: il ritmo allegro della salsa, gli inserti in spagnolo, il titolo che riprende il nome di uno dei drink da spiaggia per eccellenza, sono un divertente espediente per rispondere a una domanda fondamentale, quella su cosa ci renda veramente felici.

In una vita fatta di depressione e paranoia, debiti, tecnologia, giubbottini e ambizione, la soluzione appare in sogno attraverso un personaggio che è il vero protagonista del brano: Pepe Mujica. Il presidente più povero del mondo, suggerisce “Vacci piano”. Tagliare il superfluo, accontentarsi, rallentare: il segreto della felicità è la decrescita.

A me nella vita per esser contenta

mi basta un amore ed un buon conto in banca

ma se resto povera allora pazienza

mi basta una macchina media potenza

con uno stereo fortissimo

per questo disco bellissimo