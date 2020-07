Doppia release per Mecna: escono i singoli ‘Paura di Me’ e ‘Così Forte’

Da giovedì 9 luglio sono disponibili Paura di Me e Così Forte, i nuovi singoli di Mecna (Virgin Records / Universal Music Italia). Doppia release per l’artista, due singoli che rappresentano due diverse anime: un brano (Paura Di Me) che volge lo sguardo al percorso di sperimentazioni e rinnovamento che si possono riscontrare negli gli ultimi lavori discografici e un altro (Così Forte) che fa riferimento al primissimo imprinting artistico del rapper pugliese.

Paura di Me, scritto a quattro mani con Davide Petrella, è un brano estivo accompagnato dal velo di malinconia, onnipresente nella scrittura di Mecna, che racconta un viaggio interiore alla scoperta di se stessi: imparare ad essere a proprio agio con la solitudine per poter stare bene con gli altri. La produzione è curata da Zef e Lvnar.

Così Forte, prodotta da Lvnar, è una dichiarazione d’amore ai fan della prima ora, a chi ha iniziato a conoscere e apprezzare il rapper per lo stile che lo ha reso incredibilmente riconoscibile fin dagli esordi. Le strofe nel singolo infatti riprendono il rap e le sonorità soulful che hanno segnato l’ingresso di Corrado nella scena rap e hip hop italiana e vogliono essere un tributo al momento in cui “tutto è iniziato”.

Foto di copertina Carolina Amoretti