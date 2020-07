Deborah Iurato torna con il singolo ‘Ma cosa vuoi?’, dal 10 luglio

Da venerdì 10 luglio è disponibile, in radio e digitale, Ma cosa vuoi?, il singolo con cui Deborah Iurato canta la sua svolta personale. Non solo da una prospettiva artistica ma anche emotiva. «In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa – racconta l’artista – provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto.

A volte ci perdiamo per ritrovarci, cerchiamo sempre di liberarci dal peso delle cose quando invece basterebbe solo seguire il ritmo giusto per vibrare».

Il videoclip ufficiale di Ma cosa vuoi?, diretto da Andrea Occhipinti, è stato interamente girato a Comiso grazie a un drone. Nascosta tra gli scorci della città intenta a cantare il brano c’è proprio Deborah Iurato.