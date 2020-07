Andrea Damante: dal 10 luglio la traccia ‘Think About – JOWEL COLE REMIX’

Dopo On Sight, Andrea Damante porta in radio una nuova versione di Think About, brano scritto insieme a Patrick Jordan Patrikios, Hanni Ibrahim, Alexandra Shungudzo Govere, Malu Trevejo e Yung Miami. Per questa estate 2020, la traccia assuma nuova veste e diventa remix per riportarci un po’ della leggerezza di un anno fa.

E così ecco Think About – JOWEL COLE REMIX, grazie al giovanissimo e brillante producer coinvolto da Andrea in questo progetto: è stata mantenuta la stessa calda anima caraibica, arricchita e rinforzato dai suoni electro-house – una cassa più grande, un basso più presente, un drop più pesante… – per dargli quel club flavour in più. Il risultato è un pezzo in linea col mondo moombahton stile DJ Snake, Major Lazer… E una nuova traccia vocale: “Avevamo la voce in spagnolo di Malu Trevejo: era troppo bella per restare inutilizzata!!!”

Un regalo di Andrea ai ragazzi che lo seguono: “Sono del parere che nonostante il momento la musica non si debba mai fermare. Anzi, a maggior ragione adesso c’è proprio bisogno di restare sul pezzo e portare alla gente nuove produzioni e dare un motivo in più per far festa! Non serve essere in un club – anche se per fortuna pian piano stanno ripartendo e si sta tornando verso la normalità… – basta essere fra amici e aver voglia di star bene insieme!”