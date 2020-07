Il viaggio formato ‘Bonsai’ di Chiara Galiazzo: ecco il nuovo album INTERVISTA

Radici salde e rami sparsi: Bonsai è il nuovo album di Chiara Galiazzo che torna dopo Nessun posto è casa mia facendo della cura delle piccole cose ben più di un metodo. Quello di Chiara diventa un modo di vivere, vedere, sentire gli altri e il mondo. Perché quando le radici sono solide si può andare ovunque.

E il viaggio, con un Bonsai in tasca a ricordarci di cosa dobbiamo prenderci cura, si muove su una mappa interiore e reale insieme. Perché ogni viaggio diventa un percorso oltre la sua stessa meta. Come la stessa Chiara Galiazzo ci racconta in questa intervista video.