Carmen, dal 10 luglio il singolo ‘Galileo’: “Seduzione e gelosia”

È Galileo il nuovo singolo di Carmen, in radio e digitale (streaming e download) da venerdì 10 luglio per Iris Flower su distribuzione Believe. Il brano continua il discorso musicale avviato dall’artista con la traccia precedente Cefalù mescolando sonorità, riferimenti e stili mediterranei della tradizione con innesti contemporanei internazionali.

Prodotta da Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi, Galileo racconta una storia d’amore estiva con un ragazzo (Galileo appunto) che rincorre una ragazza, cercando di conquistarla in ogni modo, senza riuscirci. Lei, infatti, non intende cedere preferendo guardare al mare con le sue possibilità.

“Il brano è la trasposizione moderna della leggenda delle ‘Teste di moro‘. – spiega Carmen – È un brano sulla seduzione, sulla gelosia, sulla chimica e sulla sensualità che può portare alla pazzia in una notte d’estate. Ogni tanto è bello perdere il controllo.”

La sicilianità nel brano emerge con grande evidenza nelle immagini che scaturiscono dal testo: i tramonti, i colori e il calore che avvolgono l’immaginario di un’estate del Sud.