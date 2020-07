Vike: ‘Sean Connery’ è il nuovo singolo del cantautore piemontese

È disponibile in digital download e in streaming Sean Connery, il nuovo singolo del cantautore di origini piemontesi Vike che torna dopo i precedenti Distante e Relazioni Chimiche. Con l’arma dell’ironia, la traccia fa crollare convenzioni e cliché che costruiscono certa retorica che oggi ascoltiamo sempre più spesso, fatta di banalità innalzata a straordinario.

Così, i luoghi comuni si ripetono quasi in loop e il ritornello diventa un nonsense che conquista. La produzione, firmata da Davide Ghione per V3 Recording, rimanda a un certo cantautorato recente con basi solide nel brit-pop. Sean Connery, insieme ai singoli pubblicati di recente, farà parte nel primo album di Vike atteso per l’autunno 2020.