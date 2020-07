Ciao sono Vale: il nuovo singolo è ‘Kill Bill’ TESTO

Da martedì 7 luglio è in radio e sulle piattaforme digitali Kill Bill, il nuovo singolo della cantautrice Ciao sono Vale per Honiro Rookies. «È un brano autobiografico – spiega l’artista – e molte persone potranno trovarsi, sempre con quella voglia di urlare i propri sentimenti, senza aver paura di alzare la voce. Kill Bill ha una forza che ti trascina, è il primo pezzo in collaborazione con Diego Calvetti, con cui sto lavorando al mio prossimo progetto. Sono contenta di aver unito il mio mondo al suo, il risultato è un testo molto profondo con un sound molto fresco e moderno.

Mi riempie il cuore d’orgoglio sapere che un produttore del calibro di Diego abbia deciso di lavorare insieme a me e che ci sta mettendo tutto il suo talento per creare qualcosa di veramente forte. Questo brano è solo l’inizio di una ‘nuova onda’ che sto seguendo. Sto lavorando tanto sulla scrittura e sulle parti cantate, mi piace questo mood, sono davvero felice».

Ciao sono Vale Kill Bill TESTO

Testo e musica Valeria Fusarri – Diego Calvetti

Ho sempre amato più degli altri

Prendevo schiaffi e li trasformavo in diamanti

Sarei banale a dirti ‘sai quanti pianti’

Momenti incostanti persi

In riflessi di traguardi distanti

Come se ti metti contro il cuore: come credi di salvarti?

E svegliarsi in un pugno di incertezze

Di sguardi lentamente programmati e quattro stupide carezze

E non ho più niente

Noi siamo come i film che non fanno mai successo

Se ci provi a prendermi… ehi c’è qualcuno che mi sente?

In questa camera d’hotel

Che è successo di diverso?

Se poi rimani qui, qui

Senza parlare

Come corpi nudi

Se mi spari

Kill Bill, hey

In questa camera d’hotel, HELL

Distesa a terra

Non sono rara

Ma diversa

Da mille opinioni uguali

Doppioni

Facce voltate

Verso valori spezzati

L’ironia sottile

Lo sguardo ostile

Come chi corre verso il nulla con gli occhi verso la fine La luce dei lampioni

Come cartellini della segnaletica

Qui nessuno sa cosa sia l’etica

E predica

Chi giudica

Solo per sentito dire

Ma quando lo guardi in faccia

Si nasconde come goccioline

Che bagnano la fronte nelle notti più profonde

Nelle note più profonde

In questa camera d’hotel

Che è successo di diverso?

Se poi rimani qui, qui

Senza parlare

Come corpi nudi

Se mi spari

Kill Bill, hey

In questa camera d’hotel, HELL

Distesa a terra

In questa camera d’hotel

Che è successo di diverso?

Kill Bill…