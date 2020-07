Radio Subasio: Diodato a Subasio Music Club lunedì 13 luglio

[CS] A Subasio Music Club il ritorno alla normalità prosegue con Diodato. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 – lunedì 13 luglio alle 21:00 – farà vivere agli ascoltatori di Radio Subasio una serata che, prendendo in prestito alcune delle parole chiave che hanno caratterizzato i suoi recenti successi, si annuncia “meravigliosa” e capace di fare “rumore”.

A renderla unica, la musica, rigorosamente dal vivo, e il racconto di sé – reso al conduttore Roberto Gentile. Il pubblico in studio non potrà essere presente, ma 50 ascoltatori interagiranno da casa con l’artista tramite la piattaforma Zoom e saranno collegati in video.

A tutti gli altri, in linea con il consueto format, sarà data l’opportunità di fare domande inviando un messaggio vocale durante la diretta (whatsapp 348 0758060). Facebook Live sulla pagina ufficiale di Radio Subasio assicurerà la visione del programma che verrà trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it

Per far parte della rosa dei 50 partecipanti collegati tramite Zoom, compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio (inserire anche la domanda che si ha piacere di rivolgere a Diodato – ndr). Una mail fornirà il link per il collegamento e le altre indicazioni.