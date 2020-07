La Nazionale Basket Artisti in campo il 10 luglio con i medici milanesi

Venerdì 10 luglio gli sport di contatto (basket, calcetto ecc) possono ricominciare nelle aree all’aperto rispettando le regole anti-Covid19. Nazionale Basket Artisti Fratelli Beretta, con il sostegno di Paolo Beretta e del General Manager Gianluca Pecchini, celebra questa giornata invitando al playground del centro sportivo PlayMore! di via Moscova il team BMM Basket Medici Milano formato da medici milanesi.

Una partita amichevole per ricominciare ma anche un’occasione per spiegare come approcciarsi alla pallacanestro nel dopo Covid19. L’evento rigorosamente senza pubblico ci permetterà comunque, grazie all’intervento di alcuni Partners, di contribuire ai progetti di Fondazione Dynamo Camp Onlus.

Finora hanno dato la loro disponibilità a scendere in campo per Nazionale Basket Artisti: il Direttore Artistico di Virgin Radio Dj Ringo, Antonello Riva, Daniele Battaglia, Mino Taveri, Simona Molinari, Pablo Trincia, Stefano Meloccaro, Pippo Palmieri, Fabrizio “Ciccio” Dellafiori, il Bonzo di Revolver (Virgin Radio), Bibi Velluzzi e il Presidente di Heartfulness Italia Giuseppe Dottorini.

Per Nazionale Cantanti sarà presente uno dei suoi fondatori, la colonna portante della scuola musicale milanese Mario Lavezzi. Titti Quaggia rappresenterà Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus. Alzerà la “palla a due” l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.