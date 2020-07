Diodato, al via dalla Valle D’Aosta i ‘Concerti di un’altra estate’ VIDEO

Sabato 4 luglio 2020, Diodato ha aperto la sua stagione live suonando a Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta), a 2 mila metri di altitudine. La speciale location – per l’occasione sold out – ha dato il via ai Concerti di un’altra estate, una serie di appuntamenti inediti, nel segno di un nuovo dialogo musicale nel rispetto delle regole attuali.

Diodato ha cantato in mezzo al pubblico circondato dalle montagne valdostane in un appuntamento unico che ha permesso di riaprire una finestra sul mondo e di sentirsi di nuovo uniti. Queste le prossime date:

25, 26, 27 luglio – Roma , Cavea – Auditorium Parco della Musica

, Cavea – Auditorium Parco della Musica 4 agosto – Tindari , Teatro di Tindari / Concerto all’alba all’Indiegeno Fest (esauriti i biglietti)

, Teatro di Tindari / Concerto all’alba all’Indiegeno Fest (esauriti i biglietti) 5 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico / rassegna Sotto il Vulcano

(ME), Teatro Antico / rassegna Sotto il Vulcano 15 agosto – Grottaglie (TA), Cinzella Festival

[Video Credit Ufficio Stampa / Foto di Giacomo Citro]