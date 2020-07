Nuovo singolo per Merio, è uscito ‘Contessa’: “Amore nella sua forma più pura”

Si intitola Contessa il nuovo singolo di Merio, che arriva dopo i precedenti Campari e Isola. Il brano, tra indie pop e urban, racconta la scintilla scocca al primo sguardo tra l’artista e una donna all’apparenza lontana. «Contessa racconta di due persone che pur sapendo che non si sarebbero più viste, hanno deciso comunque di abbandonarsi al momento ed esporsi per quello che erano davvero.

Questa canzone parla d’amore nella sua forma più pura, di quelle emozioni che durano anche solo per pochi istanti, ma lasciano il segno per sempre. Spesso certi attimi valgono più di mesi di vita, vale la pena viverli».

Sei entrata come una star

Coi capelli rosso campari

E la mia vita vale quanto i tuoi stivali ….

T’atteggi da contessa…

…Ma non ti credo dai confessa

Non ti senti più la stessa

…Bevi qualcosa con me stiamo fino a domani

Vorrei sapere perché siamo noi quelli strani…