Giulia e Samuel Storm: il singolo estivo è ‘Mon Amour’ VIDEO

Mon Amour è il nuovo singolo di Giulia feat. Samuel Storm, disponibile in radio e digitale da venerdì 3 luglio. Scritto in italiano e francese da Giulia insieme a Roberto Cardelli e Piero Romitelli, Mon Amour si è arricchito della scrittura e interpretazione in inglese di Samuel (concorrente di X Factor 11).

“Per Mon Amour, Samuel mi è subito sembrato perfetto, con la sua voce piena e corposa che si sposa perfettamente con la mia. – spiega Giulia – Al di là delle indiscutibili doti artistiche, Samuel è una bella persona, pulita e ricca dentro che ha dato al brano un forte valore aggiunto”.

Aggiunge quindi Samuel Storm: “Mi è piaciuta subito la voce di GIULIA e il primo ascolto del brano mi ha ispirato a scrivere di getto. Un incontro vero tra me e lei, apparentemente così lontani, in realtà così vicini”.

Ad accompagnare la canzone è uscito anche il videoclip ufficiale, girato in Sicilia, su un caicco in mezzo al mare per traghettarci nella cornice barocca del Teatro Massimo Bellini di Catania. La coreografia di ballo vede protagonisti, tra gli altri, Klaudia Pepa (Amici), i Meneo Kings e un corpo di ballo formato da dieci ballerini professionisti guidati da Luca Barbagallo.

Foto copertina Gaetano La Fico (FAERIA STUDIOS)