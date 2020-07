Briga: rilasciata la versione originale di ‘Calle Maria Ignacia’ VIDEO

Da venerdì 3 luglio è in radio e digitale la versione originale di Calle Maria Ignacia (Honiro Label), brano scritto da Briga nel 2010. Il brano, come anticipato da Mattia, viene rilasciato in attesa del nuovo album con cui l’artista festeggerà il decennale di carriera

Ad accompagnare la canzone, il videoclip girato nel quartiere Trastevere a Roma il 1° luglio 2020 , a dieci anni dalla nascita del singolo e diretto dal regista Lorenzo Piermattei.

«Questa canzone è nata quando vivevo a Madrid e prende il nome dalla strada in cui abitavo. Fino a quel momento, in Italia, avevo registrato i miei brani nello studio casalingo di un amico – racconta Briga – Ricordo perfettamente che quando tornai a Roma presi contatti con una sala di incisione in cui registrava la maggior parte della scena Rap romana e questa fu la prima canzone che incisi in uno studio professionale.

Di fatto, Calle Maria Ignacia si può considerare il mio primo vero pezzo. Dalle tre strofe si possono delineare i tratti distintivi del mio carattere, fra i quali il senso di rivalsa, la rabbia e la voglia di arrivare che da quel momento hanno indirizzato il mio cammino nella musica fino a portarmi ai 10 anni di carriera, senza mai abbandonarmi».

Foto copertina C. Porcarelli