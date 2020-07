AirPlay radio: Irama primo, sul podio Ferro & Jovanotti e Boomdabash & Amoroso

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 27.2020 (dal 26 giugno al 2 luglio giugno 2020) che vede salire al primo posto Mediterranea di Irama (+5) che si lascia alle spalle Balla per me di Tiziano Ferro & Jovanotti (stabili) e Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (terzi, +4). Secondo i dati EarOne, In Your Eyes di The Weeknd scivola al quarto posto (-1) seguito da Rain On Me di Lady Gaga ((quinta, -1), Guaranà di Elodie (sesta, -5) e Non è vero dei The Kolors (settimi, -3). Completano la Top Ten Bam Bam Twist di Achille Lauro (ottavo, +6), ilomilo di Billie Eilish (nona, -4) e Break My Heart di Dua Lipa (decima, +1).

Le tre più alte nuove entrate sono: Non sono una signora di Giorgia (posizione 27), Non mi basta più di Baby K special Guest Chiara Ferragni (posizione 35) e Liberi di Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi (posizione 42). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].