Roger & Brian Eno: la collaborazione continua in un nuovo doppio progetto, EP e vinile

Dopo l’ottima accoglienza di Mixing Colours (Deutsche Grammophon), album uscito nello scorso mese di marzo, i fratelli Roger & Brian Eno proseguono la fortunata e ispirata collaborazione. Esce infatti, il 17 luglio in digitale Mixing Colours Expanded, EP con sette nuovi pezzi tra i quali Pewter, pubblicato come traccia bonus in Giappone.

I nuovi brani, fortemente evocativi, sono ancora ispirati ai colori e sono introdotti dal singolo apripista Manganese, disponibile dal 1° luglio. A questa release seguirà, il 14 agosto, l’uscita di Luminous EP speciale in vinile con tutti i nuovi brani del duo Eno e successivamente, il 23 ottobre, un’edizione Deluxe in 2CD intitolata Mixing Colors Expanded.

Come per l’album, a firmare la copertina originale è l’artista Dom Theobald, disponibile in una versione speciale dell’EP su vinile giallo sole e con cover diversa.

Il progetto video

Mixing Colors, che finora ha superato i 10 milioni di stream, è anche un progetto video online lanciato da Roger e Brian su www.mixing-colours.com. Sono stati più di 1800 contributi inviati, con scene ispirate all’album. “Siamo rimasti impressionati dalla qualità e dalla quantità dei film che abbiamo ricevuto – dichiarano i fratelli Eno – C’è così tanta creatività e originalità! Uno dei piaceri che abbiamo provato nel guardare queste opere è notare come ogni film fa emergere qualcosa di diverso dalla musica che accompagna.”

In coincidenza con l’uscita di Manganese, il sito presenta una selezione di questi contributi molto speciali.