Jurijgami, ‘Stati uniti mai’: il nuovo singolo dal 3 luglio

Cantautore e chitarrista comasco, Jurijgami porta in radio e digitale il nuovo singolo, Stati uniti mai (etichetta Piuma Dischi, edizioni Curci e distribuito Universal Music Italia), disponibile da venerdì 3 luglio.

Il brano, scritto da Jurijgami con Andrea Bonomo racconta quel primo amore che non si scorda mai, nel bene e nel male. “Soprattutto – spiega Jurijgami – se lei di punto in bianco decide di lasciarti per volare negli Stati Uniti. Questa è la canzone della ‘ragazza stronza in America’ capace di essere cantata già dal primo ascolto”,

Stati uniti mai fa parte dell’album in uscita il prossimo autunno, prodotto da Alessandro Cirone e Marcello Mereu, arrangiato dallo stesso Jurijgami,. Con lui (voce e chitarre) hanno collaborato Riccardo Bruno (batteria), Marco Mariniello (basso),Antonio Chindamo (pianoforte) e Alessandro Cirone (tastiere). Mix a cura di Raffaele Stefani (FM Studio) e mastering di Giovanni Versari (La Maestà).

Il videoclip che accompagna il brano è stato prodotto da RKH Studio per Piuma Dischi con la regia e il montaggio di Andrea Dipa (Direttore di produzione: Roberto Chetti).