Temptation Island 2020: la nuova edizione dal 2 luglio, ecco tutte le coppie

Parte un nuovo viaggio tra i sentimenti con Temptation Island, la cui nuova edizione va in onda da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. A raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi di fidanzati, fidanzate e single sarà Filippo Bisciglia.

Sei le coppie – non sposate e senza figli in comune – che partiranno per capire di più sulla propria storia d’amore. Ecco di chi si tratta:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Valeria e Ciavy

Annamaria e Antonio

Anna e Andrea

Sofia e Alessandro

Sbarcati in Sardegna all’Is Morus Relais, i protagonisti trascorreranno ventuno giorni lontani dal partner, divisi all’interno dei villaggi alle prese con undici donne single da una parte e, dall’altra, dodici uomini single. A scandire le tappe il Falò, davanti al quale fidanzate e fidanzati vedranno i video più significativi del soggiorno del proprio partner. Il finale, come sempre, sarà la risposta davanti all’ultimo falò: «vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?».