Drago, ‘Fino a qui tutto bene’: “Abbiamo riscoperto il valore del contatto umano”

Da venerdì 3 luglio è in radio e su tutte le piattaforme digitali per Solid Records Fino a qui tutto bene, il nuovo singolo di Drago, prodotto da Tommaso Colliva. Il brano racconta questo momento storico, diviso tra il desiderio di ripartire e gli effetti del lockdown ancora forti, ma che ci ha resi più consapevoli dell’importanza della vita e dei rapporti concreti.

“È giunto il momento di guardare avanti e di ricordare tutte le cose belle che dobbiamo recuperare.– racconta Drago – In questi mesi, essendone privati, abbiamo riscoperto il valore del contatto umano, dei momenti reali e degli abbracci. Sappiamo da tempo che l’importante non sta nella caduta ma nell’atterraggio e su questo vale la pena di costruire il nostro futuro fatto di idee, di sogni e di contatti umani veri, reali, in carne ed ossa.“

Il brano richiama alcune sonorità french touch alla Kavinsky senza perdere la vena pop italiana che contraddistingue l’artista.