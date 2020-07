Anna Tatangelo sperimenta con Geolier: esce il singolo ‘Guapo’

Si intitola Guapo (Believe), il nuovo singolo di Anna Tatangelo che ha deciso di collaborare con l’artista della nuova scena rap napoletana Geolier. Disponibile in digitale e in radio dal 3 luglio, nasce dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T.

Ne deriva un mix inedito in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie. Con questo brano Anna Tatangelo cambia (ancora) pelle misurandosi con un flow del tutto inedito. Il suo avvicinamento alla scena urban è frutto di un percorso cominciato quasi per gioco poco più di un anno fa: una scintilla scoccata dall’incontro artistico con Achille Lauro che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0.

Da lì la scoperta di un nuovo mondo, legato però alle sue radici, che l’ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti, fino alla nascita di questo primo progetto in studio.