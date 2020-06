Hollowgang: da venerdì 10 luglio il singolo ‘Number’ feat. Gionnyscandal

[CS] Esce venerdì 10 luglio (per Wasted Talent Records) Number feat. GionnyScandal degli hollowgang, band emo-trap svedese che ci propone un atipico, irriverente e sfacciato singolo estivo, la cui collaborazione con il rapper italiano inizia da un semplicissimo messaggio su Instagram.

Gionny nota infatti la band svedese sul social e li contatta in DM, da lì parte uno scambio di messaggio che porta a Number, così come la sentiamo oggi. “Tra tutte le tracce su cui abbiamo lavorato, questa è probabilmente quella che suscitava maggiore curiosità. – raccontano gli hollowgang – I nostri fan sono impazziti quando abbiamo rilasciato un documentario nel 2019 in cui si sente un breve frammento del pezzo.

Dopo un concerto, Giò ci ha inviato un DM su Instagram perché aveva ascoltato il nostro primo singolo e voleva assolutamente collaborare con noi. Ci siamo scambiati i numeri e gli abbiamo inviato la traccia e lui ha registrato la sua strofa. Siamo poi andati a Milano e abbiamo girato il video, abbiamo mangiato pizza, giocato a FIFA, dormito con i suoi gatti e ci siamo ubriacati senza ragione, più volte. Shit was lit.”

Due mondi che si uniscono, ed incredibilmente bene: il rap dalle venature pop di GionnyScandal con le influenze emo-trap degli hollowgang che subiscono ancora la fascinazione di band pop-punk come i blink182 e i Green Day, il tutto in unico brano che è la colonna sonora perfetta per un road trip estivo, dall’Italia al nord d’Europa.