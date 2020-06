Fred De Palma: il singolo per l’estate è ‘Paloma’ con Anitta

Esce il 3 luglio si intitola Paloma, nuovo singolo di Fred De Palma con la collaborazione di Anitta, la pop star brasiliana, che in questa occasione canta per la prima volta in italiano. Il brano arriva sulla scia del successo – in Italia e in Spagna -di Se iluminaba, versione spagnola della hit Una volta ancora.

Fred De Palma è al comando dei brani più tramessi da Los40, la radio più importante in Spagna, per la seconda volta in un mese ma è anche l’unico italiano ad avere ottenuto la certificazione di Triplo Platino per questo singolo.

Paloma è il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita dopo l’estate.