Mudimbi: da venerdì 3 luglio torna con il singolo estivo ‘Ballo’

A oltre due anni dal precedente brano, Mudimbi torna con un nuovo singolo, Ballo (UMA Records\Artist First), da venerdì 3 luglio. Annunciato sui social, il brano è un esercizio di stile da parte dell’artista, dove Mudimbi fa il tifo per se stesso e si dà un consiglio: non preoccuparti degli altri, preoccupati solo di essere migliore di te.

“Questo periodo di silenzio non è stato casuale, né mi è piombato addosso contro la mia volontà – commenta Mudimbi – Ho scelto di fermarmi perché avevo bisogno di tirare le somme di quello che avevo fatto fino ad allora, di chiedermi chi fossi e cosa volessi davvero fare da lì in poi.

Non davo per scontato di uscirne con una risposta chiara ma, mentre l’aspettavo, mi sono ritrovato a comporre musica con il solo ausilio della mia voce e a scriverci sopra tutto il resto. Quindi direi che alla fine la risposta è arrivata ed è stata anche bella chiara.”