Goovi, il brand delle buone vibrazioni di Michelle Hunziker

Good. Easy. Natural. Sono queste le tre parole capisaldo alla base della filosofia Goovi, brand only good vibes nato a settembre 2018 dall’incontro tra Michelle Hunziker e il gruppo Artsana. Un’iniziativa che in pochi mesi ha già i suoi prodotti cult a cui le donne e le famiglie si sono affezionati e fanno registrare spesso il cosiddetto out of stock (è quello che per i concerti chiameremmo sold out).

Dal packaging alla comunicazione, la solarità e la positività costituiscono il mood che accompagna le varie proposte (integratori alimentari, prodotti per la cura della persona e della casa) e di cui la stessa Hunziker è portavoce quotidiana sui suoi profili. E il mondo Goovi, che oggi è una realtà che va consolidandosi, è qualcosa che la conduttrice e showgirl sognava di concretizzare da tempo.

«Ho sempre desiderato dei prodotti per la famiglia che rendessero il mio quotidiano più semplice e salutare, ma che allo stesso tempo fossero divertenti, perché l’allegria è un aspetto importante della mia vita.– ha dichiarato Michelle al lancio del brand – Insieme ad Artsana, ci siamo impegnati per diversi mesi nello sviluppo di Goovi, un brand positivo per tutta la famiglia che combina i benefici degli ingredienti naturali con una filosofia “Good Vibes”».

Una scommessa vinta, insomma, che si arricchisce periodicamente per rispondere alle esigenze di una community che, coinvolta dalla sua co-fondatrice e ambasciatrice anche via social, non rimane delusa nelle aspettative. E qui entra in gioco Artsana, perché per un progetto ambizioso come Goovi le competenze in gioco devono necessariamente essere all’altezza.

Le proposte Goovi: Family Care, Integratori, Skincare

Se siete capitati almeno una volta sui profili social, e su Instagram nella fattispecie, di Michelle Hunziker, è impossibile non essersi imbattuti in un post dedicato a Goovi. È infatti la stessa co-fondatrice a raccontare quotidianamente le buone pratiche legate all’uso dei prodotti in catalogo.

Si parte con una serie di proposte per l’igiene quotidiana dell’intera famiglia grazie a detergenti e igienizzanti per la persona e per la casa. A tal proposito, Michelle ha specificato: «Volevo creare una linea di prodotti che fosse idonea non solo per me ma anche per le mie bambine: buoni, efficaci e allo stesso tempo naturali. Da portare con me in palestra, ma da usare anche in casa con loro.»

Come si legge dettagliatamente sulle singole confezioni (ma trovate tutte le informazioni necessarie anche sul sito), le formulazioni prevedono fino al 99,5% di ingredienti di origine naturale, adatte anche ai vegani e alle pelli sensibili, senza parabeni né siliconi.

La gamma di integratori, poi, segna il maggior numero di best sellers dedicati al benessere femminile. Sono garantite le materie prime – alta qualità e biodisponibilità – calibrate in modo che la quantità dei principi attivi sia ottimizzata per garantire i suoi benefici.

Infine, dallo scorso novembre, sono stati introdotti anche i prodotti per la detersione e l’idratazione del viso, destinati alle pelli di tutte le età. Perfetti da provare in questa stagione estiva alle porte per non aggredire la cute.

In un settore che vede proliferare marchi e prodotti, la proposta Goovi ha saputo ritagliarsi uno spazio ben riconoscibile e già apprezzatissimo. Un’impresa non da poco che Hunziker e Artsana intendono coltivare con cura. «Il mio desiderio era quello di realizzare prodotti per un benessere a 360°: dentro e fuori. Ci abbiamo lavorato tanto, li ho testati tutti e sono veramente felice del risultato.» Parola di Michelle.

Foto copertina da INSTAGRAM