Aiello: in uscita il nuovo singolo ‘Vienimi (a ballare)’, dal 3 luglio

Da venerdì 3 luglio è disponibile Vienimi (a ballare), il nuovo singolo di Aiello in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritta dallo stesso Antonio e prodotta da Iacopo Sinigaglia con Alessandro Forte, la canzone riporta il cantante alle sue radici, la Calabria.

Nel brano, le origini meridionali, l’autenticità del cantautorato italiano, i suoni street contemporanei e il ritmo delle musiche popolari latine, si fondono in un mix di sonorità nuove e potenti. L’artista racconta la voglia di superare le storie finite, il desiderio di libertà, di una nuova leggerezza, l’inizio di un’estate speciale, un’Estate Meridionale.

Aiello torna così a far sentire la propria voce con questa canzone, che arriva dopo aver ricevuto due certificazioni oro, una ottenuta per Arsenico e l’altra per La mia ultima storia, entrambe estratti dal suo primo album Ex voto. L’artista è attualmente impegnato nella realizzazione del suo secondo disco per un nuovo mix di generi musicali.

Foto di copertina credit_Pasquale Autorino Siermond