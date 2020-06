‘Il mio anno con te’ è il debutto in libreria dell’attrice Julia Whelan

Un nuovo titolo si aggiunge alla libreria Harper Collins: dal 25 giugno è, infatti, disponibile sia in formato digitale sia in edizione cartacea Il mio anno con te di Julia Whelan. Per la sceneggiatrice, attrice e voce narrante di audiobook si tratta del primo romanzo che si lascia leggere con la piacevolezza di un fresco bicchiere d’acqua in queste prime giornate d’estate.

Vita e morte sono affrontate sotto la luce di un approccio poetico, romantico ma non mieloso grazie anche al tratteggio psicologico dei due protagonisti. Ella Duran, di origine americana, è una giovane donna volitiva che ha da sempre l’obiettivo di studiare a Oxford; ed è lì che, ventiquattrenne, si trasferisce con una borsa di studio. E tutto sembra essere perfetto anche quando inizia a lavorare da remoto per un candidato alla campagna presidenziale americana.

Come c’è immaginarsi è un incontro/scontro a cambiare tutto. Jamie Davenport, professore di Letteratura inglese, si avvicina a Ella con cui nasce presto un’affinità che mette a rischio il segreto dell’uomo. Decidere per la protagonista non sarà facile soprattutto ci sono cuore e mente faccia a faccia. Prevarrà la ragione o il sentimento?

L’autrice

Julia Whelan è laureata in Letteratura inglese e scrittura creativa al Middlebury College e ha frequentato l’Università di Oxford. In Inghilterra, è diventata anche “Maestra del tè” e, quando non scrive, legge le opere di altri autori per la realizzazione di audiolibri.

Julia Whelan, Il mio anno con te,Milano, Haprer Collins, 2020 (Traduzione di Stefania Nais, 384 pp.)