Raphael Gualazzi: annunciate le prime date del tour estivo

Raphael Gualazzi annuncia le prime date di un tour estivo che lo vedrà esibirsi in contesti suggestivi, location all’aperto naturali e urbane che renderanno ancora più speciale questo ritorno alla musica. In questo tour, prodotto da Massimo Levantini per JustmeLevarco, Gualazzi si presenterà in una doppia veste, in solo o in trio, confermando ancora una volta in teatro la qualità musicale, l’eclettismo, la forza interpretativa e l’eccezionale virtuosismo.

Ecco le prime date confermate:

27 giugno Codroipo (UD), Parco Villa Manin (prenotazioni esaurite)

26 agosto San Vincenzo (LI), Festival Villa Bertelli

4 settembre Verona, Teatro Romano