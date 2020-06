Dente: il nuovo singolo ‘L’ago della bussola’ e le prossime date live VIDEO

[CS] A poche ore ore dall’inizio del tour estivo, Dente pubblica il video di L’ago della bussola, nuovo singolo estratto dal suo ultimo disco omonimo, uscito a febbraio 2020 per INRI/Artist First. Il video è stato diretto, girato e montato dallo stesso Dente: si tratta di riprese che lo vedono in giro per le strade di Milano dove le parole della canzone compaiono sui muri liberi della città.

L’ago della bussola è l’unica canzone d’amore del disco. L’ho scritta per la donna che mi ha rubato il cuore e mi aiuta a mantenere la direzione. (Dente)

Intanto si aggiungono alcune date al tour estivo (Babobab Music), ecco quelle confermate ad ora:

26 giugno Bologna , Sunshine Superheroes – Arena Puccini DUO (recupero della data del 15/05)

, Sunshine Superheroes – Arena Puccini DUO (recupero della data del 15/05) 5 luglio Codroipo (UD), Villa Manin DUO

(UD), Villa Manin DUO 10 luglio Classe (RA), Classe al chiaro di luna – Parco Archeologico di Classe DUO

(RA), Classe al chiaro di luna – Parco Archeologico di Classe DUO 15 luglio Prato , Pecci Summer Live DUO

, Pecci Summer Live DUO 31 luglio Galzignano Terme (PD), Anfiteatro del Venda DUO

In questo tour i brani del suo ultimo album omonimo e le canzoni del suo vasto repertorio verranno riarrangiati in chiave acustica, in attesa di poter tornare all’idea originaria di tour con la band al completo. Dente sarà accompagnato in alcune date da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, che si alternerà con lui alla chitarra e al pianoforte.