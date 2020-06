Carolina Benvenga e Topo Tip: esce il nuovo EP, la tracklist

Da lunedì 29 giugno è disponibile in digitale Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!, nuovo EP per Sony Music con brani inediti e le hit più amate, ed è online il videoclip del nuovo brano Bumbum Chacha. Il disco contiene 6 tracce, due canzoni inedite scritte dalla stessa Carolina, l’adattamento in italiano del brano Everybody dance now (Tutti su le mani), e tre cover (Bagunsa, Il gatto puzzolone e Il pulcino cha cha cha).

Il video di Bumbum Chacha (brano scritto da Carolina) vede protagonisti, insieme ai due inseparabili amici, gli allievi della Children’s Musical School di Milano. La clip è stata realizzata da Studio Bozzetto, famoso studio di animazione milanese della serie animata Topo Tip.

Ecco tutti i brani della tracklist:

Bumbum Chacha (inedito, testo di Carolina Benvenga) Tutti su le mani (adattamento in italiano, a cura di Carolina Benvenga, di Everybody dance now) Bagunsa (cover di un brano del Pulcino Pio, 2012) Il gatto puzzolone (cover di un brano del 47°Zecchino d’Oro, 2004) Il pulcino cha cha cha (cover di un brano del Pulcino Pio, 2012) Il ballo dei pinguini (inedito, testo di Carolina Benvenga)