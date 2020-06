Canova: il nuovo singolo è ‘Tutti uguali’, nato durante il lockdown VIDEO

È uscito in digitale Tutti uguali, nuovo singolo dei Canova scritto durante il lockdown, in un periodo dove incertezza e speranza si alternavano incontrollate.“Tutti uguali è la nostra canzone più corale e in qualche modo anche positiva, antidoto di questa incertezza, nata in pochi minuti. – racconta Matteo Mobrici, frontman dei Canova – ‘Non farmi male, non riesco a respirare’ sono le tremende ultime parole di George Floyd, note a tutti, aggiunte alla canzone proprio nei giorni successivi al 25 maggio.

La zanzara non sceglie chi colpire ma colpisce e basta, senza fare differenze di alcun genere, in qualche maniera è casualmente democratica. Ho usato diverse similitudini con gli animali perché nelle favole gli animali sono sempre stati portatori di messaggi universali. Non mi sono mai esposto su temi politici e sociali ma credo che in questo caso si tratti di sensibilità ed empatia apolitica, senza colore e dunque inopinabile.”

Per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa x bendo e la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo, è disponibile, anche il videoclip del brano che anticipa il prossimo album ella band.