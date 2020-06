AirPlay radio: Elodie stabile in vetta, salgono Ferro & Jovanotti e Irama

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 26.2020 (dal 19 al 25 giugno 2020) che vede per la seconda settimana consecutiva Guaranà di Elodie in vetta, seguito sul podio da Balla per me di Tiziano Ferro & Jovanotti (secondi, +8) e In Your Eyes di The Weeknd (terzo, -1). Secondo i dati EarOne, Rain On Me di Lady Gaga si conferma quarta precedendo così lomilo di Billie Eilish (quinta, -2), Mediterranea di Irama (sesto, +6) e Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (settimi, +2). Completano la Top Ten Una voglia assurda di J-Ax (ottavo, +3), Good Times di Ghali (nono, -3) e Non è vero dei The Kolors (decimi, -3).

Tutte italiane le tre più alte nuove entrate della settimana: Bam Bam Twist di Achille Lauro (posizione 14), Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie (posizione 30) e Soul Mama di Zucchero (posizione 34). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].