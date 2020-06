Katy Perry su RTL 102.5: “Bisogna rimanere fedeli ai propri sogni” INTERVISTA

[CS] La superstar americana Katy Perry è intervenuta in esclusiva in diretta su RTL 102.5. Katy Perry, che a maggio ha fatto uscire il singolo Daisies e che ad agosto pubblicherà il nuovo album, si è collegata in video da Los Angeles con Federica Gentile e Gianni SImioli durante Protagonisti.

Il primo pensiero è subito andato all’Italia e ai difficili mesi trascorsi: “Mi manca l’Italia, gli italiani, il cibo, il vostro affetto, il paesaggio. So che non ci è ancora permesso di tornare da voi ma lo faremo presto. Tutti si sono trovati ad affrontare questa cosa, chi più chi meno, ma è qualcosa che ha unito tutti e quando potremo essere di nuovo insieme sicuramente celebreremo le nostre vite e magari ci faremo un paio di drink!”

L’artista californiana ha poi parlato della bambina che aspetta con l’attore Orlando Bloom e rispondendo a Federica Gentile che le ha chiesto quando partorirà ha detto: “Non saprei, quando deciderà di presentarsi lo farà. Se mi somiglia un po’ credo lo farà in ritardo. Il mio nuovo album uscirà il 14 agosto e non so se lei arriverà prima o dopo, potrebbe nascere prima e dire ‘Dai, sono io lo spettacolo più grande!”

Il nome? Per ora sia quello dell’album che della bambina sono top secret: “Il nome dell’album c’è, per quanto riguarda la bambina ho una serie di nomi ma voglio vederla e poi sarà lei a decidere quale preferisce. Sarà lei a dire sono questa e non quella! Al momento non posso essere più precisa ma arriverà il momento in cui saprete tutto. Il nome dell’album, invece, sarà svelato molto presto ma tutto quello che posso dire è che se avete perso il sorriso, spero che possa farvi tornare a sorridere”.

A proposito dell’anno difficile che tuto il mondo sta vivendo, Katy Perry ha aggiunto: “Il 2020 è un anno in cui la gente vuole chiarezza, voglio vedere oltre e vivere la vita al meglio e so che ovviamente ne verremo fuori, ma sono passati solo sei mesi. Mi chiedo, non è ancora finita? Non so voi ma a capodanno urlerò fortissimo! Però c’è anche tanta compassione ed empatia che si è formata tra le persone. Bisogna trovare l’aspetto positivo e non piangersi addosso”.

C’è un brano sul nuovo album che si chiama proprio Teary Eyes, occhi pieni di lacrime, riguarda la pandemia? “In realtà il disco è stato scritto prima della pandemia – ha risposto Katy Perry – ho scritto l’album nei gli ultimi due anni mentre venivo fuori da una forte depressione e non pensavo sarei riuscita a sopravvivere e men che meno a portare una nuova vita al mondo.

Ho dovuto intraprendere un lungo viaggio per sentirmi bene ma c’è un pezzo che si chiama Teary Eyes e parla del ballare sulle tue lacrime, immaginate un video con delle persone che ballano mentre piangono. È triste, malinconico, ma è bello perché un giorno quelle lacrime si asciugheranno. Tutti noi lo sappiamo, ci crediamo tutti e va bene, va bene avere un momento di crisi. Ci sono stati dei momenti in cui mi sono chiusa in auto perché non voglio parlare con nessuno, è il mio luogo sacro, non potete entrare, mi sento sopraffatta. Ma va bene così”.

A proposito del singolo Daisies, Katy Perry aggiunge: “Daisies è la canzone giusta per introdurre questo disco ed è una canzone sul rimanere fedeli al proprio cammino, indipendentemente da ciò che dice la gente, da quelli che ti dicono che non puoi sognare in grande. Tutti i commenti che possono arrivare non contano, la canzone è sul riuscire a raggiungere i sogni indipendentemente da tutto, dal colore della pelle, dal dove veniamo, anche se non tutti riescono a raggiungere il proprio sogno non significa che non possano riuscirci. Le persone ridono quando sogni in grande, ma poi quando li realizzi sei tu l’ultima a ridere”.

Il messaggio è particolarmente importante in questo momento. “Tutti conoscono il grande sogno americano, tutti dovrebbero poterlo inseguire, non solo alcuni. Ora dobbiamo lottare per la libertà, ci chiamano gli Stati UNITI, ora dobbiamo lottare per essere di nuovo uniti.”