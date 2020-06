Comete, il singolo ‘Ma Tu’: “La possibilità di sentire qualcosa di nuovo” VIDEO

Ma Tu è il nuovo singolo estivo di Comete che con questo brano vuole rappresentare il delicato passaggio che stiamo vivendo e l’estremo bisogno di rapporti umani. Ad accompagnare la traccia è il videoclip diretto da Niccolò Berretta e creative producer Alessandro Berretta.

“Stavo finendo a parlare coi muri di casa, dentro lo schermo la faccia si incastra col cuore che trema, Ma tu “…. probabilmente quel ‘ma tu’ e’ la soluzione a tutto questo, alla faccia che si incastra nello schermo, l’unico modo che abbiamo avuto per sentirci vicini. Ma tu è la possibilità che abbiamo per sentire qualcosa di nuovo, per provare insieme a vedere o immaginare un’altra estate, un altro mare.

Il video racconta la storia di un bagnino, interpretato dallo stesso Comete, impegnato in uno stabilimento balneare poco frequentato dove sarà l’immaginazione il motore per superare ogni limite.